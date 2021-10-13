Украина сыграла вничью дома с Боснией и Герцеговиной

Сборная Украины во Львове не смогла победить Боснию и Герцеговину в рамках седьмого тура отбора на ЧМ-2022 – 1:1.

На гол Ярмоленко гости ответили точным ударом Ахмедходжича.

Стоит отметить, что это шестая ничья Украины в семи матчах отбора.

Украина – Босния и Герцеговина 1:1

Голы:

1:0 – 15 Ярмоленко, 1:1 – 77 Ахмедходжич.

Украина – Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Соболь, Ярмоленко (Зубков, 82), Степаненко, Цыганков (Булеца, 83), Шапаренко (Сидорчук, 72), Матвиенко, Яремчук (Сикан, 72).

Босния и Герцеговина – Шехич, Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Колашинац (Ковачевич, 90), Хаджиахметович, Стеванович, Гояк (Прцич, 58), Налич (Сарич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 82).

Предупреждения:

Чивич (11), Ахмедходжич (19), Превляк (63).