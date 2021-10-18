Шахтер — Реал: превью, мнение букмекеров, трансляция

Завтра, 19 октября, донецкий «Шахтер» проведет свой третий поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником вице-чемпионов Украины будет мадридский «Реал». Подопечным Роберто Де Дзерби необходимо обязательно брать очки в этому матче, чтобы продолжить борьбу за еврокубковую весну.

«Шахтер»

Донецкий клуб занимает пока последнее место в группе, имея в своем активе только один пункт. Это очко было добыто в предыдущем туре в игре с миланским «Интером». Также на НСК «Олимпийский» Горняки сыграли вничью 0:0 с чемпионом Италии. Лидирует в группе неожиданно «Шериф», у которого шесть пунктов из шести возможных, поэтому Горнякам точно некуда отступать.

«Шахтер» в последнее время находится в неплохой форме. Команда не проигрывает на протяжении уже шести матчей кряду – четыре победы и две ничьих. В этом сезоне на своей арене «Шахтер» проиграл только дважды – «Александрии» во втором туре УПЛ и «Монако» в квалификации Лиги чемпионов (в дополнительное время была зафиксирован ничья.

В первом матче после перерыва на игры сборных «Шахтер» уверенно разобрался с «Зарей», разгромив бронзового призера прошлого сезона со счетом 6:1.

«Реал»

Мадридский клуб сумел с победы стартовать в групповом раунде Лиги чемпионов. «Реал» в гостях сумел переиграть «Интер». Однако во втором туре в Мадриде подопечные Карло Анчелотти сенсационно проиграли «Шерифу» 1:2. Таким образом после двух сыгранных туров у мадридской команды три очка и второе место в турнирной таблице.

В турнирной таблице Ла Лиги «Реал» также на второй строчке. Мадридский клуб на три пункта отстает от «Реал Сосьедада», но имеет игру в запасе. К матчу с «Шахтером» Сливочные подходят не в лучшем состоянии, после матчей сборных «Реал» неожиданно проиграл в гостях «Эспаньолу», который до этого имел только одну победу в семи матчах. Для мадридцев – это первое поражение в сезоне Ла Лиги и второе кряду, если брать все турниры.

История противостояний

В общей сложности команды играли между собой четыре раза. В прошлом розыгрыше турнира дважды сильнее оказался украинский клуб – 3:2 в гостях и 2:0 дома. В тоже время в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Реал», еще и с первой строчки, а вот Горняки заняли третье место.

Также команды играли еще на групповом этапе ЛЧ и в сезоне 2015/2016. Однако тогда все завершилось неудачей для «Шахтера»: поражения 0:4 и 3:4.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Педриньо, Майкон, Алан Патрик, Соломон – Фернандо.

«Реал»: Куртуа – Начо, Милитао, Алаба, Марсело – Вальверде, Каземиро, Модрич – Винисиус, Бензема, Асенсио.

Арбитры

Главным арбитром матча назначен серб Срджан Йованович. Его ассистентами будут Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертым арбитром назначен Новак Симович. Судья ВАР – немец Кристьян Дингерт.

Мнение букмекеров

Победа «Шахтера» –

Ничья – 4.36

Победа «Реала» – 1.65

Трансляция

В прямом эфире матч покажет платформа МЕГОГО. Начало в 22:00.