Динамо — Барселона: превью, мнение букмекеров, трансляция

Завтра, 20 октября, киевское «Динамо» проведет свой третий поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником чемпионов Украины будет грозная «Барселона». Соперник находится не в лучшем состоянии, поэтому при хорошей игре подопечные Мирчи Луческу могут рассчитывать на очки в Каталонии.

«Барселона»

Каталонский клуб проводит первую часть сезона если и не катастрофически, то весьма плохо. В группе Лиги чемпионов у каталонцев два поражения, при этом дважды разгромны х 0:3 дома от «Баварии» и 0:3 в гостях у «Бенфики». Как следствие – одно очко в двух поединках и последнее место в турнирной таблице.

Немного лучше дела у «Барселоны» идут и в местном чемпионате. Команда занимает седьмое место после девяти туров, имея в своем активе 15 пунктов – четыре победы, три ничьих и одно поражение, а также еще один матч в запасе. От лидера «Реал Сосьедада» отставание пять пунктов, и игра в запасе по сравнению с лидером чемпионата.

После перерыва на матчи сборных «Барса» сумела дома выиграть в чемпионате со счетом 3:1 у «Валенсии». До этого у команды была только одна виктория в пяти поединках – при двух ничьих и двух поражениях («Атлетико» и «Барселона»).

«Динамо»

Киевский клуб занимает третье место в группе, имея в своем активе один пункт – ничья в домашнем поединке с «Бенфикой». Во втором туре киевляне были разгромлены «Баварией» в гостях, пропустив пять безответных голов.

В чемпионате «Динамо» идет на первом месте после 11 туров, опережая донецкий «Шахтер» на три очка. В активе у киевлян девять побед и две ничьих. Одна из них была зафиксирован совсем недавно в игре с Горянками. После матча сборных киевский клуб сумел одержать волевую победу со счетом 4:1 над «Львовом».

Подопечные Луческу могут рассчитать на очки в матче в Барселоне, если проведут лучший матч в сезоне, при этом каталонцы продолжать свою теперешнюю игру.

История противостояний

История противостояния «Динамо» с «Барселоной» — достаточно насыщенная. Команды встречались 12 раз — 8 побед у Барсы, 3 — у киевлян и 1 ничья. Последний раз команды встречались между собой год назад также на групповом этапе. Тогда в Каталонии киевляне были близки даже к победе, но проиграли 1:2, а дома уступили своему сопернику со счетом 0:4.

Арбитры

Главным рефери назначен 39-летний Клеман Тюрпен (Франция). Помогать на линиях ему будет его соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертым судьей выступит Жереми Пиньяр. Арбитром VAR станет Вилли Делажо. Его помощником будет итальянец Марко Ди Белло.

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Штеген, Гарсия, Араухо, Пике, Роберто, де Йонг, Бускетс, Коутинью, Дест, Деппа, де Йонг.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Витиньо.

Мнение букмекеров

Победа «Барселоны» – 1.28

Ничья – 6.30

Победа «Динамо» – 11.50

Трансляция

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. Трансляция на платформе МЕГОГО.