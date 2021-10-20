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Футбол

ФИФА уведомила сборные о планах проводить ЧМ каждые 2 года

отСергей Сумской

Окт 20, 2021 ,

Руководство ФИФА намерено проводить мировое первенство каждые два года, но только начиная с 2026 года. Об этом ФИФА уже уведомила все входящие в нее национальные ассоциации, передает Cadena SER.

Реформу предлагают внедрить новый календарь для сборных.

В проект сказано, что число дней, на которое клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год.

Отбор международных турниров будет ограничен максимум семью матчами, что, таким образом, позволит проводить его в два окна – в октябре и в марте.

В ФИФА подчеркивают, что эта реформа позволит сократить нагрузки на футболистов.

от Сергей Сумской

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