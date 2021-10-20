Соломон прокомментировал крупное поражение от Реала

Полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон после поражения в 3-м туре Лиги чемпионов против от «Реала» (0:5) заявил, что команде надо проанализировать матч, что было сделано не так.

«Я не могу объяснить, что произошло. Мы не хотели, чтобы так случилось. Хотели победить. Надо анализировать и идти вперед», — сказал он.

По его слова, у «Реала» очень квалифицированные футболисты, это одна из лучших команд в мире.

«Надо проанализировать наши ошибки и сыграть с ними еще раз через две недели», – добавил Соломон.