Заря неожиданно победила софийский ЦСКА в Лиге конференций

Луганская «Заря» сумела переиграть ЦСКА Софию в рамках 3-го туре групповой стадии Лиги конференций.

Победный гол в этой игре на 64-й минуте забил Аллахьяр.

На 94-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве – удален Вьон.

Эта победа стала первой для «Зари» в этом турнире. Ранее команда Скрипника проиграла два матча.

ЦСКА София Болгария – Заря Украина 0:1

Гол:

0:1 – 64 Сайядманеш.

ЦСКА София – Бузатто, Турицов, Матей, Лам, Мазику, Йомов (Крастев, 83), Жеферсон (Вьон, 73), Кэри (Варела, 57), Мухар, Кайседо, Вилдсхут (Бе, 73).

Заря – Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын, Громов, Хомченовский, Булеца (Кристиан, 87), Сайядманеш, Гладкий, Захеди.

Предупреждения:

Хомченовский (28), Матей (46), Вилдсхут (69), Кайседо (77), Мазику (84), Лам (85), Цвек (89), Фаворов (90).

Удаление:

Вьон (90).