Барселона — Реал: превью, прогноз, трансляция

Впереди долгожданное Эль Класико. Барселона и Реал встретятся в воскресенье днем. Обе команды довольно сильно изменились за последние годы. Пришло время для молодой крови, которая еще может многое испортить в этом сезоне.

Последние результаты

Впервые за 16 лет мы не увидим Лионеля Месси в Эль-Класико. «Барса» начинает новую главу в самом уже без совего лидера. Однако новый сезон для команды под руководством Рональда Кумана непростой. Начало борьбы на международной арене и в Ла Лиге сложно назвать успешным. Только в третьем туре Лиге чемпионов против киевского «Динамо» Дума Каталонии нанесла первый удар в створ ворот. Ранее она потерпела два болезненных поражения, в которых пропустила шесть голов.

Одно из главных испытаний в Ла Лиге на данный момент также было провалено. В матче с «Атлетико Мадрид» у команды мало что получалось и Блауграна признал превосходство «Рохибланкоса» (0:2). Однако с тех пор команда показала несколько неплохих результатов. В раздевалку вернулась хорошая атмосфера, благодаря уверенной победе над «Валенсией» (3:1). Судьба клуба в ближайшие несколько лет будет зависеть от подопечных Ла Масии. Ансу Фати подписал новый выгодный контракт, чем успокоил всех болельщиков команды «Камп Ноу». Этой осенью 18-летний футболист находится в отличной форме и вместе с Мемфисом Депаем является движущей силой наступления.

Между тем «Реал Мадрид» находится в совершенно другой ситуации. Карло Анчелотти начал свою революцию. Под руководством итальянца в основе появилось много молодых игроков, в том числе Винисиус Жуниор. Бразилец наконец-то показывает свой потенциал. Более того, Карима Бензема в настоящий момент не остановить. Французский нападающий также переживает свои лучшие моменты в столице.

Что касается результатов, достигнутых за последнее время Los Blancos, следует признать, что старт кампании этого года был действительно впечатляющим. Победа с «Интером» (1: 0) на «Сан-Сиро» мотивировали команду серией успешных результатов в Ла Лиге. В тоже время в конце сентября что-то пошло не по плану. Сначала была нулевая ничья с «Вильярреалом», а потом у клуба было два поражения подряд, в том числе позорное в Лиге чемпионов против тираспольского «Шерифа» (1:2). Перед «Эль-Класико» «Реал» в середине недели разбил «Шахтер» (5:0) в Киеве.

История противостояний

Это будет 247-й матч этих команд за всю их историю. На счету «Барселоны» 96 побед. «Реал Мадрид», напротив, имеет на четыре больше. В 52 поединках была зафиксирован ничья. Последние три встречи чемпионата завершились победами «Реала». В прошлом сезоне «Лос-Бланкос» обыграли «Блауграну» (3:1), а затем доказали свою лучшую форму в ответном матче (2:1).

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Пике, Гарсия, Альба — де Йонг, Бускетс, Гави — Дест, Депай, Фати

«Реал»: Куртуа — Начо, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус

Арбитры

Главным арбитром встерчи будет Хосе Мария Санчес Мартинес. Боковые судьи — Рауль Мартинес и Хосе Гальего Гарсия. Резервный рефери — Хосе Мартинес Монтальбан. ВАР — Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. АВАР — Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Мнение букмекеров

Победа «Барселоны» – 2.85

Ничья – 3.86

Победа «Реала» – 2.55

Прогноз

Защита «Барселоны» еще не достигла железного статута. То же самое можно сказать и о защите «Реала». Обе команды недавно одержали победы в Лиге чемпионов, не пропустив ни одного гола, но, в Эль-Класико свои правила. И в атаке Блауграны, и у мадридцев есть игроки, которые могут забивать голы. Таким образом, мы снова ожидаем грандиозного шоу, в котором обе команды хотя бы раз забьют мяч в сетку. Наш прогноз тотал больше 2,5 (1.71).

Трансляция

Начало матча 17:15. Поединок можно посмотреть на платформе МЕГОГО. Трансляция будет доступна в формате 4К.