Реал переиграл Барселону в первом Класико без Месси

В 10-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» переиграл каталонскую «Барселону» (2:1).

Команды впервые сыграли друг против друга после ухода Лионеля Месси и Серхио Рамоса минувшим летом.

Победу «Галактикос» принесли голы Алабы и Васкеса на что каталонцы ответили только точным ударом Агуэро.

Барселона – Реал Мадрид 1:2

Голы:

0:1 – 32 Алаба, 0:2 – 90 Васкес, 1:2 – 90 Агуэро.

Барселона – тер Стеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг (Серджи Роберто, 77), Гави (де Йонг, 85), Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74).

Реал Мадрид – Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 87), Родриго (Вальверде, 72; Карвахаль, 90).

Предупреждения:

Пике (58), Менди (80).