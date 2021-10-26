Месси лидирует в рейтинге претендентов на Золотой мяч от Goal.com

Портал Goal.com обнародовал рейтинг претендентов на «Золотой мяч» в 2021 году.

Лидером рейтинга является форвард «ПСЖ» Лионель Месси, который в 2021 году забил 40 голов и сделавший 14 результативных передач. Также форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с «Барселоной».

На второй строчке располагается нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. В 2021-м он забил 54 мяча и сделал 8 голевых пасов, а также выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

Третьим идет полузащитник «Челси» Жоржиньо. Он забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 2021 году, а также победил на Евро-2020 в составе сборной Италии и выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.