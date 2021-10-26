Сборная Украины назвала состав на ближайшие матчи

И. о. наставника сборной Украины Александр Петраков определился со списком футболистов на ноябрьские игры.

Вратари: Пятов, Бущан, Ризнык.

Защитники: Матвиенко, Кривцов, Соболь, Миколенко, Забарный, Качараба, Тымчик, Караваев.

Полузащитники: Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Буяльский, Зубков, Ярмоленко, Коваленко, Малиновский, Сидорчук, Цыганков.

Нападающие: Сикан, Гармаш, Яремчук, Довбик.

В резервный список попали: Лунин, Трубин, Конопля, Бондарь, Корниенко, Булеца, Харатин, Пихаленок.

Напомним, 11 ноября наша сборная сыграет домашнюю товарищескую игру с Болгарией, а 16-го на выезде проведет с Боснией и Герцеговиной в рамках последнего тура групповой стадии квалификации на ЧМ-2022.