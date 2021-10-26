Шахтер стал вторым в Европе по числу воспитанников в высших дивизионах

В CIES представили отчет относительно числа воспитанников команд, которые выступают в высших европейских дивизионах.
Донецкий «Шахтер» по этому показателю идет на второй строчке — 75 футболистов. Киевское «Динамо» идет в топ-5 — 70 воспитанников в высших дивизионах.
Лидером же рейтинга является «Аякс» с показателем в 81 футболист.
1. «Аякс» – 81 футболист
2. «Шахтер» – 75
3-5. «Динамо» Киев – 70
3-5. «Спортинг» – 70
3-5. «Динамо» Загреб – 70
6. «Партизан» – 69
7. «Реал» – 62
8. «Бенфика»- 60
9. «Спарта» Прага – 58
10. «Барселона» – 57