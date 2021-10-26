Шахтер стал вторым в Европе по числу воспитанников в высших дивизионах

В CIES представили отчет относительно числа воспитанников команд, которые выступают в высших европейских дивизионах.

Донецкий «Шахтер» по этому показателю идет на второй строчке — 75 футболистов. Киевское «Динамо» идет в топ-5 — 70 воспитанников в высших дивизионах.

Лидером же рейтинга является «Аякс» с показателем в 81 футболист.

1. «Аякс» – 81 футболист

2. «Шахтер» – 75

3-5. «Динамо» Киев – 70

3-5. «Спортинг» – 70

3-5. «Динамо» Загреб – 70

6. «Партизан» – 69

7. «Реал» – 62

8. «Бенфика»- 60

9. «Спарта» Прага – 58

10. «Барселона» – 57