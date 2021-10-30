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Футбол

Аль-Садд неожиданно ответил по контракту Хави

отСергей

Окт 30, 2021

«Аль-Садд» опубликовал официальное заявление о статусе наставника команды Хави.

41-летний испанский специалист считается главным претендентом на пост наставника «Барселоны» после увольнения Роналда Кумана.

«Руководство команды сообщает, что Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул», – сказано в послании клуба на странице в твиттере.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Хави сообщил футболистам «Аль-Садда» о своем уходе.

от Сергей

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