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Футбол

Пост Роналду о беременности Джорджины побил рекорд

отСергей

Окт 30, 2021

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова отметился очередным рекордом: пост португальца стал самым популярным за всю историю инстаграма среди спортсменов, передает Notjustok.

Речь об объявлении о том, что футболист и его девушка Джорджина Родригес ждут близнецов. На момент публикации новости у этого поста более 27 миллионов лайков.

Предыдущее рекордное количество лайков в инстаграме для поста о спортсмене было у публикации, где только что перешедший в «ПСЖ» форвард Лионель Месси позирует в форме парижан в окружении семьи. У этого поста 22 млн лайков.

от Сергей

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