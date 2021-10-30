Пост Роналду о беременности Джорджины побил рекорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова отметился очередным рекордом: пост португальца стал самым популярным за всю историю инстаграма среди спортсменов, передает Notjustok.

Речь об объявлении о том, что футболист и его девушка Джорджина Родригес ждут близнецов. На момент публикации новости у этого поста более 27 миллионов лайков.

Предыдущее рекордное количество лайков в инстаграме для поста о спортсмене было у публикации, где только что перешедший в «ПСЖ» форвард Лионель Месси позирует в форме парижан в окружении семьи. У этого поста 22 млн лайков.