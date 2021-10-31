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Футбол

В Киеве прошел первый турнир Олега Блохина

отСергей

Окт 31, 2021

В пятницу, 29 октября, в столице прошел первый турнир Олега Блохина.

Всего в турнире приняло участие 73 команды из 10-ти районов Киева. Команды были сформированы из футболистов не старше 2012 года рождения.

 «У Украины есть три обладателя «Золотого мяча». Думаю, будущие футболисты должны знать не только Месси, Роналду и Мбаппе, им нужно рассказывать и об успешных примерах наших известных футболистов.

В свое время мы представляли нашу страну на самом высоком международном уровне и делали все, что было в наших силах, чтобы достичь самых высоких вершин. Как бы ни сложилась ваша судьба в футболе, я желаю вам вырасти настоящими патриотами нашей страны и добрыми людьми», – сказал Блохин.

от Сергей

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