Динамо — Барселона: превью, мнение букмекеров, трансляция

Завтра, второго ноября, киевское «Динамо» проведет свой четвертый поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником чемпионов Украины станет каталонская «Барселона». Киевлянам нужно брать очки в домашнем матче против испанского гранда, который находится не в лучшем состоянии, чтобы продолжить борьбу в еврокубках.

«Динамо»

Киевский клуб не лучшим образом выступает в еврокубках в этом сезоне, но группа у киевлян, в их защиту, одна из самых сильных. После первого круга киевский клуб занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе только один пункт, ничья с «Бенфикой» в стартовом туре на своем стадионе.

После поражения от «Барселоны», в котором подопечные Мирчи Луческу при доле везения могли рассчитывать на очки, киевский клуб провел три поединка. Два последних были против «Мариуполя» — в Кубке «Динамо» победило соперника со счетом 2:1, а в чемпионате в субботу – 3:2. Несмотря на то, что победы были минимальными, Луческу потасовал состав и дал немного отдыха своим подопечным перед матчем Лиги чемпионов.

Также киевский клуб выиграл матч против «Днепра-1» со счетом 2:0 и продолжает лидировать в чемпионате Украины, имея 45 пунктов после 13 туров. У киевлян 11 побед и две ничьих, «Динамо» опережает «Шахтер» на три пункта.

«Барселона»

Каталонский клуб в свою очередь снова провалился после встречи с киевлянами. Сначала «Барса» уступила в Эль-Классико на своем стадионе мадридскому «Реалу», а потом проиграла «Райо Вальекано» посреди недели в чемпионате Испании. После этого терпение у руководства каталонской «Барселоны» лопнули и они наконец-то уволили Роналда Кумана. При этом, испанские СМИ сообщили, что уволили тренера еще в самолете, который летел в Каталонию после матча.

Увольнять Кумана было за что – перед минимальной победой над «Динамо» каталонский клуб проиграл дважды 0:3 «Баварии» и «Бенфике», а в чемпионате Испании шел только на девятой строчке в турнирной таблице, разрыв от лидера «Реал Сосьедада» – девять пунктов.

Уже без Кумана «Барселона» потеряла еще раз очки на выходных, сыграв 1:1 дома с «Алавесом». Сообщается, что новым главным тренером команды станет Хави, но его назначение должно состояться после четвертого ноября. В Киеве каталонский клуб будет играть под руководством Серхи Бархуана, который пока исполняет обязанности наставника команды.

История противостояний

История противостояния «Динамо» с «Барселоной» — достаточно насыщенная. Команды встречались 13 раз — 9 побед у Барсы, 3 — у киевлян и 1 ничья. Последний раз команды встречались между собой пару недель назад, тогда викторию одержали каталонцы со счетом 1:0.

Арбитры

Главным арбитром встречи назначен Овидиу Хацеган. Помогать на линиях ему будут Себастьян Георге и Мирча Михаил Григориу. Арбитр ВАР — Марко ди Белло, его помощник — Маурицио Мариани.

Предварительные составы:

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Де Пена, Цыганков – Гармаш

Барселона: тер Штеген – Мингеза, Эрик Гарсия, Лангле, Альба – Бускетс, Френки Де Йонг, Гави – Дест, Депай, Коутиньо

Мнение букмекеров:

Победа Динамо – 5.35

Ничья – 4.05

Победа Барселоны — 1.70

Трансляция

Матч начнется в 22:00 по Киеву. Игра будет доступна на платформе МЕГОГО.