Реал — Шахтер: превью, мнение букмекеров, трансляция

Завтра, третьего ноября, донецкий «Шахтер» сыграет свой четвертый поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником подопечных Роберта Де Дзерби снова будут футболисты мадридского «Реала». Вице-чемпиону Украины необходимо 100 % брать очки в Мадриде, так как четвертое место станет реальность, а с ним и вылет из еврокубков.

«Реал»

Мадридский клуб занимает второе место в группе Лише чемпионов с шестью пунктами в активе. Весьма ожидаемо были переиграны «Шахтер» и «Интер» и даже сенсационное поражение от «Шерифа» на своем стадионе со счетом 1:2, скорее всего, никак не ударит по шансам мадридцев стать первыми по итогам шести туров.

После разгромной победы в Киеве мадридский клуб провел три поединка – все в чемпионате Испании. Сначала в очень принципиальном поединке была переиграна «Барселона» в Каталонии со счетом 2:1, однако по среди недели подопечные Карло Анчелотти не сумели поразить ворота «Осасуны» (0:0). Перед игрой с «Шахтером» в чемпионате «Реал» и переиграл в непростом поединке «Эльче» – 2:1.

Мадридский клуб идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, на один пункт отставая от «Реал Сосьедада», но у подопечных Анчелотти еще матч в запасе. В этом сезоне на своей арене «Реал» проиграл только однажды – «Шерифу». Однако в трех последних играх дома команда не сумела праздновать победу.

«Шахтер»

Донецкий клуб имеет только одно очко в активе (ничья с «Интером»). Учитывая две сенсационные победы «Шерифа» и силу «Интера» с «Реалом», Горнякам теперь нельзя терять очки, но теперь не все зависит от донецкого клуба. «Шахтер», если хочет играть в еврокубках весной, должен брать пункты в Мадриде, это очень важно.

После матча с мадридским клубом в Киеве Горняки провели три поединка и во всех одержали победы. Победа над «Ворсклой» (2:0) и «Десной» (4:1) и 3:0 над «Черноморцем» в Кубке Украины. В текущем сезоне во всех турнирах Горянки в гостевых поединках проиграли только однажды – «Шерифу» в Лиге чемпионов. В последних четырех матчах в гостях – три виктории и одна ничья.

История противостояний

В общей сложности команды играли между собой пять раза. В прошлом розыгрыше турнира дважды сильнее оказался украинский клуб – 3:2 в гостях и 2:0 дома. В тоже время в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Реал», еще и с первой строчки, а вот Горняки заняли третье место. В первом матче в Киеве мадридский клуб разгромил Горняков со счетом 5:0.

Арбитры

Матч обслужат арбитры из Франции с Бенуа Бастьеном во главе. Арбитрами на линиях будут также французы — Орельен Бертомье и Бенжамен Пажес. Четвертый рефери — Жереми Пиньяр. Отвечать за VAR будет арбитр из Франции Вилли Делажо, его помощник — Саша Штегеманн из Германии.

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа, Милитан, Лукас, Менди, Алаба, Камавинга, Каземиро, Кроос, Винисиус, Асенсио, Бензема

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Марлос, Майкон, Тете, Соломон, Фернанду

Мнение букмекеров

Победа Реала – 1.21

Ничья – 7.40

Победа Шахтера – 15.75

Трансляция

Поединок начнется в 19:45. Матч можно будет увидеть на платформе МЕГОГО.