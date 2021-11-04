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Футбол

Флорентино Перес сделал заявление о Лунине

отСергей

Ноя 4, 2021 ,

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением об украинском страже ворот команды Андрее Лунине. Его слова передает корреспондент Роман Бебех на своей странице в Фейсбуке.

«Лунин так же силен, как и Куртуа. У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не переживают за него», — сказал функционер.

Также он ответил на вопрос о том, кто сделал его трансфер в «Реал».

«Я. Сначала познакомился с его отцом. Он (Лунин – прим.) хорошо проявил себя на чемпионате мира U-20», – добавил Перес.

от Сергей

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