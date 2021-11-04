Шахтер второй раз проиграл Реалу

«Шахтер» в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов в гостях уступил мадридскому «Реалу» — 1:2. На голы Бензема гости сумели ответить только точным ударов Фернандо Педро.

После этого поражения украинская команда продолжает замыкать турнирную таблицу.

Реал Мадрид Испания – Шахтер Украина 2:1

Голы:

1:0 – 14 Бензема, 1:1 – 39 Фернандо Педро, 2:1 – 61 Бензема.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Бензема (Йович, 79), Винисиус Жуниор, Васкес.

Шахтер – Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Тете (Марлос, 79), Алан Патрик (Маркос Антонио, 79), Мудрик (Соломон, 71), Майкон, Степаненко (Судаков, 80), Фернандо Педро (Дентиньо, 86).

Предупреждения:

Менди (39), Каземиро (63), Дентиньо (90).