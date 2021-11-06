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Футбол

Хави сделал первое заявление после назначения в Барселону

отСергей

Ноя 6, 2021 ,

Новый наставник каталонской «Барселоны» Хави после назначения на этот пост отметил, что очень счастлив от этого шага.

По его словам, это самый большой вызов в карьере и серьезный вызов.

«Я возвращаюсь домой, и я очень счастлив. Каждый из нас выполнил свою часть работы, клуб – в особенности. Я очень благодарен «Барсе» за доверие. Представители клуба прилетели в Доху, мы расторгли контракт [с «Аль-Саддом»], и каждый сделал то, что должен был.

Я настроен очень позитивно, и я очень воддушевлен. Хочу, чтобы все прошло хорошо. Я действительно очень благодарен клубу», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Также он добавил, что переговоры были сложными, потому что нужно было согласовать расторжение договора, а также подготовить новые соглашения для тренерского штаба.

от Сергей

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