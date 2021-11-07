Динамо сенсационно проиграло Ворскле. ВИДЕО

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В 14-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» дома уступило полтавской «Ворскле» (1:2).

На голы Ранжела и Тилль столичный клуб ответил только точным ударом Витиньо.

Динамо – Ворскла 1:2

Голы:

0:1 – 34 Ранжел, 0:2 – 74, пенальти Тилль, 1:2 – 90 Витиньо.

Динамо – Бущан, Тымчик, Кендзера, Караваев, Забарный, де Пена (Витиньо, 55), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Рамирес (Антюх, 46).

Ворскла – Ризнык, Якубу (Кушниренко, 84), Пердута, Яворский, Тамм, Тилль, Кане, Пуцлин, Челядин (Кравчук, 68), Ранжел (Коджови, 90), Степанюк.

Предупреждения:

Тамм (18), Пуцлин (31), Забарный (33), Сидорчук (45), Шапаренко (76), Кравчук (79), Ранжел (80), Витиньо (81), Кушниренко (90), Коджови (90).

Удаление:

Кравчук (80).