Коваленко сделал ассист в матче с Торино

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко сыграл в поединке Серии А против «Торино».

На 58-й минуте футболист сделал результативную передачу на Якопо Салу.

В итоге этот мяч стал победным для его команды. После победы «Специя» набрала 11 очков и сейчас занимает 15-е место.

Напомним, на счету Коваленко шесть игр в Серии А в этом сезоне, на его счету гол и 2 ассиста. Статистика украинца – здесь.

Специя – Торино 1:0

Гол:

1:0 – 58 Сала.

Предупреждения:

Ринкон (38), Линетти (52), Амьян (65), Санабрия (76), Николау (76), Коваленко (89).