Коваленко сделал ассист в матче с Торино

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко сыграл в поединке Серии А против «Торино».
На 58-й минуте футболист сделал результативную передачу на Якопо Салу.
В итоге этот мяч стал победным для его команды. После победы «Специя» набрала 11 очков и сейчас занимает 15-е место.
Напомним, на счету Коваленко шесть игр в Серии А в этом сезоне, на его счету гол и 2 ассиста. Статистика украинца – здесь.
Специя – Торино 1:0
Гол:
1:0 – 58 Сала.
Предупреждения:
Ринкон (38), Линетти (52), Амьян (65), Санабрия (76), Николау (76), Коваленко (89).