Украина — Болгария: превью, мнение букмекеров, трансляция

Завтра, 11 ноября, сборная Украины проведет товарищеский поединок против команды Болгарии. Команды сыграют в Одессе, начало поединка в 19:30 по Киеву. Для обеих команд – это подготовка к заключительному матчу в отборочном раунде к чемпионату мира.

Украина

Подопечные Петракова занимают второе место в группе к отбору ЧМ-2022, которое дает право сыграть в раунде плей-офф к финальной части турнира. В тоже время у сборной Украины на один матч больше, чем у соперников – Финляндии и Боснии с Герцеговиной, у которых 8 и 7 очков в активе и матч между собой. Именно многое в борьбе за вторую строчку будет зависеть от игры 13 ноября.

Матч против Болгарии – возможность для Петракова и его тренерского штаба подготовить футболистов к решающему матчу против Боснии и Герцеговины, если он конечно, будет иметь еще турнирное значение для украинских футболистов. Отдельно следует отметить возвращение в сборную Украины Руслана Малиновского, у которого был конфликт с и. о. главного тренера. Также важными изменениями сравнения с предыдущим сбором национальной команды является вызов Дениса Гармаша и Виктора Коваленко. Главной потерей является отсутствие Виталия Миколенко – из-за травмы.

После Болгарии у Украины встреча именно с боснийцами. Если к тому моменту Финляндия не переиграет Боснию и не сотворит сенсации в игре с Францией, то именно в этой встрече может определиться обладатель путевки в раунд плей-офф.

У Украины неплохая серия с пяти матчей без поражений, но в этих встречах была зафиксирована только одна победа – над Финляндией. Отсальные – это ничьи (трижды по 1:1 и один раз 2:2). В последнем своем матче подопечные Петракова сыграли 1:1 с Боснией и Герцеговиной 12 октября.

Болгария

У Болгарии после Украины также заключительный матч отборочного раунда к чемпионату мира, но в отличии от украинцев у болгар не осталось шансов сыграть на ЧМ-2022. После семи сыгранных игр Болгария имеет в своем активе восемь очков – победы над Северной Ирландией и Литвой дома, также ничьи с Италией и ирландцами в гостях. В тоже время у Италии и Швейцарии уже по 14 пунктов и они разыграют между собой первое место.

Болгария уже готовится у следующему отбору, так что товарищеский матч против Украины и следующая встреча квалификации против Швейцарии могут быть рассчитаны исключительно, как игры в которых можно будет проверить ближайший резерв.

История противостояний

Украина и Болгария встречались в общей сложности четыре раза: три победы у Украины и еще один матч закончился вничью. Последний раз команды играли в конце 2012 года, когда Украина в гостях минимально победила со счетом 1:0.

Арбитры

На матче будет работать судейская бригада из Турции во главе с Ардой Кардезлером. На линиях ему будут помогать Керем Эрзой и Чевдед Камуркоглу. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Соболь, Шапаренко, Зинченко, Тимчик – Малиновский, Яремчук, Ярмоленко.

Болгария: Караджов – Велковски, Христов, Христов, Турицов – Неделев, Цонев, Илиев, Чочев – Илиев, Десподов.

Мнение букмекеров

Победа Украины – 1.64

Ничья – 3.90

Победа Болгарии — 5.50

Трансляция

В прямом эфире встречу покажет телеканал Футбол-1. Начало в 19:30.