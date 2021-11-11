Украина вырвала ничью в игре с Болгарией

Сборная Украины в Одессе в товарищеском матче не смогла победить команду Болгарии – 1:1.

Гости неожиданно открыли счет на 35-й минуте: отличился Радослав Кирилов. Однако Тарас Степаненко на 79-й минуте сравнял счет дальним ударом.

Также украинцы забили еще несколько голов, но их не засчитали из-за положения вне игры.

Украина – Болгария 1:1

Голы:

0:1 – 35 Кирилов, 1:1 – 79 Степаненко.

Украина – Бущан (Ризнык, 46), Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский (Гармаш, 78), Зубков (Цыганков, 61), Сидорчук (Степаненко, 46), Соболь (Коваленко, 68), Довбик (Яремчук, 46).

Болгария – Михайлов (Вуцов, 46), Йорданов (Турицов, 15), Димитров, Христов, Цонев (Костадинов, 70), Цонев (Чочев, 61), Кирилов, Неделев, Десподов (Янков, 69), Велковски, Илиев (Минчев, 46).

Предупреждение:

Турицов (24).