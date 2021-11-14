Финляндия победила Боснию и усложнила задачу Украине

В рамках квалификации ЧМ-2022 Босния дома неожиданно уступила Финляндии со счетом 1:3. После этой победы финны поднялись на вторую строчку, опередив Украину. Теперь команде Петракова, чтобы выйти в следующий раунд турнира, нужно на выезде побеждать Боснию и рассчитывать, что Финляндия не возьмет очки в игре против Франции.

Босния и Герцеговина – Финляндия 1:3

Голы:

0:1 – 29 Форсс, 0:2 – 50 Луд, 1:2 – 69 Менало, 1:3 – 73 О`Шонесси.

Босния и Герцеговина – Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 66), Стеванович, Цимирот (Гояк, 56), Крунич (Менало, 67), Превляк.

Финляндия – Градецки, Вяйсянен, Хямяляйнен, Иванов (Араюури, 80), О`Шонесси, Шюллер, Луд (Уронен, 76), Камара, Райтала, Форсс (Ниссиля, 46), Пукки (Йенсен, 80).

Предупреждения:

Пьянич (24), Прцич (83).

Удаление:

Райтала (37).