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Футбол

Миколенко прокомментировал интерес со стороны Дженоа

отСергей

Ноя 14, 2021 , , ,

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал интерес со стороны «Дженоа», который возглавляет Андрей Шевченко.

 «Даже комментировать это не хочу, поскольку нечего говорить.

Здоровье? Все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с «Черноморцем» буду готовиться. Буду ли играть – не знаю, но планирую готовиться. Тут уже, как решит медицинский штаб», – приводит слова Миколенко FootBoom.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Дженоа» не готов платить за Миколенко 20 млн евро и предпочитает аренду футболиста.

от Сергей

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