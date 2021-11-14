Паулиньо Бойя сделал первой заявление после перехода в Металлист

Новичок харьковского «Металлиста» Паулиньо Бойя сделал свое первое заявление после перехода в украинский клуб.

Футболист поблагодарил президента Александра Ярославскома и клуб.

«Меня переполняет гордость. Я уже несколько дней нахожусь в Харькове и восхищен этим городом, аэропортом, стадионом и отелем Kharkiv Palace.

А теперь я рядом с болельщиками моего нового клуба и меня переполняют невероятные эмоции» — приводит слова Паулиньо официальный сайт «Металлиста».

Также он добавил, что счастлив быть в «Металлисте».