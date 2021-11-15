Босния и Герцеговина — Украина: превью, мнение букмекеров, прямая трансляция

Завтра, 16 ноября, сборная Украины проведет заключительный поединок в рамках отборочного раунда к чемпионату мира 2022. Соперниками подопечных Александра Петракова будет команда Боснии и Герцеговины. Боснийцы уже потеряли все шансы на выход из группы, а вот у украинцев еще есть шанс сыграть в финальной части ЧМ-2022.

Турнирные расклады

Украина пройдет в плей-офф, если завтра победит, а Франция, несмотря на потерю мотивации, обыграет на выезде с любым счетом Финляндию. Если Украина выиграет 1:0, а матч в Финляндии закончится со счетом 0:0. Если игра в Финляндии закончится 1:1, то Украине нужно выигрывать с разницей в два гола или 2:1, 3:2 и так дальше. Если Франция сыграет с Финляндией вничью со счётом 2:2, то Украине нужно побеждать в два мяча или 3:2, 4:3 и т.д. Если будет 3:3 в Финляндии, то Украине нужна победа в минимум два гола или со счетом 4:3 и так дальше. Все другие результаты не устроят нашу сборную. Отметим, что оба матча будут играться параллелью, поэтому и финны, и украинцы будут в равных условиях.

Турнирное положение перед заключительным туром

Босния и Герцеговина

Еще 13 ноября перед 16:00 Босния и Герцеговина имела очень неплохие шансы пройти в стыковые поединки за право сыграть в финальной части ЧМ-2022. У боснийцев было два домашних матчах с Финляндией и Украиной и в случае двух побед именно они бы стали вторыми в группе. Однако спустя два часа Босния потеряла все шансы сыграть на ЧМ-2022.

Все началось для боснийцев не очень хорошо — пенальти в свои ворота, его правда не реализовал Пукки, но спустя четыре минуты Форсс все-таки вывел финнов вперед. Правда в конце первого тайма Райтала получил красную карточку и оставил Боснию в большинстве. Несмотря на это уже в меньшинстве Финляндия не только не упустила победу, но и выиграла 3:1. Да, хозяева не реализовали свои моменты, но гости сумели взять очень важные три пункта.

Таким образом, Босния в случае домашнего успеха еще может опередить Украину, но догнать Финляндию и нее точно не получится. Наш соперник уже не будет мотивирован, но перед своими болельщиками просто так проигрывать вторую встречу кряду боснийцы точно не захотят.

Украина

Украинская сборная пропускала этот тур и заполнила паузу товарищеским матчем. По традиции последних матчей встреча закончилась со счетом 1:1. Этот результат был зафиксирован уже девять раз в 2021 году. Украина имела убойное количество моментов, но сумела вырвать только ничью. Только вдумайтесь в эти цифры – удары 36 против 4, в створ – 14 против 1. В этом матче подопечным Петракова просто не везло, будем надеяться, что в игре с боснийцами судьба улыбнется украинцам.

Подопечные Александра Петракова без кадровых проблем подходят к игре с боснийцами. Петраков должен настроить футболистов на последний бой, при этом даже виктория в нем, может ничего не дать украинцам, но сами футболисты украинской сборной должны на все 100 процентов выложиться в этом матче.

История противостояний

Встречались команды между собой только однажды. 12 октября 2021 во Львове команды сыграли вничью 1:1. На гол Ярмоленко ответил Ахмедходжич. Теперь ждем ответного матча.

Предварительные составы

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Саничанин, Хаджикадунич, Чивич, Крунич, Пьянич, Хаджиахметович, Гояк, Превляк, Стеванович.

Украина: Пятов, Забарный, Соболь, Матвиенко, Тимчик, Зинченко, Малиновский, Степаненко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Арбитры

Главный судья: Антонио Матеу Лаос (Испания), ассистенты Пау Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар (оба – Испания).

Видеопомощник рефери: Рикардо де Бургос (Испания). Четвертый арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания).

Мнение букмекеров

Победа Боснии и Герцеговины – 4.85

Ничья – 3.82

Победа Украины – 1.80

Трансляция

В прямом эфире матч покажет телеканал Украина. Начало в 21:45.