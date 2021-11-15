Чемпион Франции намерен подписать Лунина

«Лилль» вел переговоры с мадридским «Реалом» относительно трансфера голкипера Андрея Лунина, передает TodoFichajes.

Французская команда не смогла найти замену Майку Меньяну, который ушел в «Милан», а игра Иво Грбича считают неубедительными.

Отмечается, что «Лилль» ищет вратаря на вторую половину сезона и связывался с «Реалом», чтобы оценить возможность перехода украинца.

Напомним, Лунин еще не выходил на поле в этом сезоне. Последнюю игру украинец провел с «Миланом» (0:0) 8 августа в рамках товарняка.

Добавим, «Лилль» является действующим чемпионом Франции.