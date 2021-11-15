Малиновский: Дженоа будет очень тяжело с Аталантой

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметил, что «Дженоа», который возглавил украинец Андрей Шевченко, будет сложно с его командой.

– Поздравляю Андрея Николаевича.

– Когда вы сыграете, через 4 тура?

– По-моему, 21 декабря или 22-го. Думаю, что им очень тяжело будет.

– Просто у вас есть шансы, пока туда Миколенко не перешел.

– Ну это будет уже более быстрая команда.

– Так он туда не перейдет – где Миколенко и где «Дженоа»?

– Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то – нет, – сказал Малиновский.

Напомним, «Дженоа» будет примать «Аталанту» 22 декабря в рамках 19-го тура Серии А.