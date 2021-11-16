Бенжамена Менди обвинили в новых эпизодах изнасилования

Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди выдвинули обвинения еще в 2 эпизодах изнасилования, а общее их число теперь составляет шесть.

Как сообщает Daily Mail, в августе французскому игроку предъявили обвинения в связи с 4 эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса.

Обвинения выдвигают четыре женщины старше 16 лет. Они утверждают, что подверглись нападениям со стороны футболиста в период с октября 2020 года по август 2021-го. Вместе с Менди за те же преступления также обвиняется 40-летний Луи Саа Маттури.

Напомним, в прошлом месяце суд в 3-й раз отказал 27-летнему защитнику в освобождении под залог.