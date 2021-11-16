Босния – Украина: известны стартовые составы

Сборные Украины и Боснии и Герцеговины обнародовали стартовые составы на заключительную игру групповой стадии отбора на Чемпионат мира-2022.

Игра состоится в 21.45.

Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасные: Пятов, Ризнык, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Босния и Герцеговина: Василь, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Гояк, Хаджиахметович, Стеванович, Демирович, Менало.

Запасные: Шехич, Чивич, Пирич, Йовичич, Саничанин, Крунич, Превляк, Кодро, Цимирот, Зилькич, Ципетич, Налич.