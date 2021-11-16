Украина U-21 победила Сербию в отборе на Евро-2023

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Молодежная сборная Украины в рамках 6-го тура групповой стадии квалификации на Евро-2023 победила сверстниками из Сербии – 2:1.

На голы Крыськива и Судакова соперник ответил только точным ударом Стефана Митровича сравняла счет.

Стоит отметить, также украинцы не смогли реализовать пенальти

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1

Гол: 1:0 – 9 Крыськив, 1:1 – 78 Митрович, 2:1 – 81 Судаков

Украина U-21: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Бондаренко (Алефиренко, 87), Судаков (Очеретько, 83), Михайленко, Мудрик, Вьюнник (Кухаревич, 82), Крыськив (Желизко, 71).

Таблица:

1. Франция – 13 очков, 5 матчей

2. Украина – 13, 6

3. Северная Македония – 6, 5

4. Фарерские острова – 6, 6

5. Сербия – 5, 6

6. Армения – 3, 6