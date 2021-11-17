Украина вышла в плей-офф Чемпионата мира-2022

В четверг, 16 ноября, сборная Украины в последнем туре групповой стадии отбора на ЧМ-2022 победила Боснию и Герцеговину.

Команда Петракова забила два безответных мяча: забили Довбик и Зинченко.

Украинцы не проиграли ни одного матча в группе: 2 победы и 6 ничьих. Таким образом, украинцы набрали 12 очков и заняли второе место в группе D, которое дает право сыграть в стыковых матчах.

Босния и Герцеговина – Украина 0:2

Голы:

0:1 – 58 Зинченко, 0:2 – 79 Довбик.

Босния и Герцеговина – Василь, Ахмедходжич, Ковачевич, Хаджикадунич, Сушич, Стеванович, Хаджиахметович (Налич, 71), Прцич (Крунич, 64), Гояк (Цимирот, 64), Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71).

Украина – Бущан, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Соболь (Шапаренко, 64), Степаненко, Малиновский (Сидорчук, 81), Зинченко, Цыганков (Зубков, 75), Ярмоленко (Караваев, 82), Яремчук (Довбик, 75).

Предупреждения:

Забарный (65), Демирович (65).