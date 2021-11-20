EURO.com.ua

Футбол

Динамо согласовало трансфер 22-летнего румынского защитника

отСергей

Ноя 20, 2021 ,

Киевское «Динамо» почти согласовало трансфер защитника «Фарула» Раду Бобока, передает Playsport.

Команды якобы уже достигли принципиальной договоренности. Сумма перехода составит около одного миллиона евро.

Наставник столичного клуба Мирча Луческу долго следил за Бобоком. Румынский специалист хочет увидеть 22-летнего футболиста в деле, чтобы оценить его физическое состояние, и после этого принять окончательное решение по нему.

Номинально футболист играет на позиции правого защитника, но может сыграть слева в обороне и в центре поля. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,35 млн евро.

от Сергей

Похожая запись

Футбол

Клуб Шевченко может подписать словака и ганца

Ноя 20, 2021 Сергей
Футбол

Шуранов помог Нюрнбергу добыть победу в чемпионате Германии

Ноя 20, 2021 Сергей
Футбол

Динамо согласовало трансфер 22-летнего румынского защитника

Ноя 20, 2021 Сергей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 4 =

Вы пропустили

Разное

Украина победила Россию на ЧЕ по шахматам

Ноя 20, 2021 Сергей
Футбол

Клуб Шевченко может подписать словака и ганца

Ноя 20, 2021 Сергей
Футбол

Шуранов помог Нюрнбергу добыть победу в чемпионате Германии

Ноя 20, 2021 Сергей
Футбол

Динамо согласовало трансфер 22-летнего румынского защитника

Ноя 20, 2021 Сергей