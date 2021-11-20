Динамо согласовало трансфер 22-летнего румынского защитника

Киевское «Динамо» почти согласовало трансфер защитника «Фарула» Раду Бобока, передает Playsport.

Команды якобы уже достигли принципиальной договоренности. Сумма перехода составит около одного миллиона евро.

Наставник столичного клуба Мирча Луческу долго следил за Бобоком. Румынский специалист хочет увидеть 22-летнего футболиста в деле, чтобы оценить его физическое состояние, и после этого принять окончательное решение по нему.

Номинально футболист играет на позиции правого защитника, но может сыграть слева в обороне и в центре поля. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,35 млн евро.