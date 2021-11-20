Рейтинг ФИФА: Украина улучшила свои позиции

В ФИФА обновили рейтинг сборных команд мира.
Сборная Украина сумела подняться на одну строчку – с 26-го на 25-е место.
Лидером является Бельгия, второй идет Бразилия, а тройку лидеров замыкает Франция.
1. Бельгия – 1828.45 (0)
2. Бразилия – 1826.35 (0)
3. Франция – 1786.15 (0)
4. Англия – 1755.52 (+1)
5. Аргентина – 1750.51 (+1)
6. Италия – 1740.77 (-2)*
7. Испания – 1704.75 (0)
8. Португалия – 1660.25 (0)*
9. Дания – 1654.54 (+1)
10. Нидерланды – 1653.73 (+1)
…
18. Швеция – 1588.26 (-1)*
19. Уэльс – 1578,01 (0)*
25. Украина – 1535.08 (+1)
38. Шотландия – 1471.82 (+4)*
Весь рейтинг – тут.
*Сборные, с которыми Украина может встретиться в плей-офф ЧМ-2022.