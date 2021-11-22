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Футбол

Динамо — Бавария: превью, мнение букмекеров, трансляция

отВиктор

Ноя 22, 2021 , ,

Завтра, 23 ноября, киевское «Динамо» проведет свой пятый поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником чемпионов Украины будет «Бавария». Если в параллельном матче «Бенфика» возьмет очки в игре в Каталонии с «Барселоной», то киевлянам в домашнем матче нужно, как минимум повторять результат португальцев, чтобы преждевременно не закончить свои выступления на четвертом месте в группе и не завершить свои выступления в еврокубках уже осень.

«Динамо»

«Динамо» после четырех сыгранных поединков занимает последнее – четвертое место в своей группе. Чемпионы Украины имеют в своем активе один пункт – ничья в стартовом туре с «Бенфикой» (0:0). Если в параллельном поединке «Бенфика» проиграет «Барселоне», то «Динамо» даже устроит и поражение в этом матче. Однако в Португалии динамовцам нужно будет точно выигрывать.

Подопечные Мирчи Луческу находятся не в лучшем состоянии. В трех последних поединках – два поражения и одна победа – в последнем туре над «Черноморцем» (6:1). Одесситы не лучший показатель уверенности для киевлян, тем более, что «фарм» «Динамо» играл без нескольких важных игроков основы. Перед этим чемпион Украины проиграл «Барселоне» в Лиге чемпионов и неожиданно уступил «Ворскле» (0:2). Это было первое поражение «Динамо» в УПЛ в этом сезоне.

Поражения от «Барселоны» и «Ворсклы» – стали первыми в сезоне для «Динамо» в этом сезоне. Возможность взять очки в игре с «Баварией» будет важным психологическим моментом перед возможной решающей битвой с «Бенфикой».

«Бавария»

С момента первой игры между командами «Бавария» провела в общей сложности девять поединков. В большинстве случаев мюнхенцы побеждали – шесть раз, однако было зафиксировано также три поражения – два в чемпионате и один раз в Кубке. Последнее поражение было зафиксировано именно в заключительном туре, когда мюнхенцы без нескольких игроков основы (ковид) уступили «Аугсбургу» (1:2). Несмотря на это «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, на один пункт опережая дортмундскую «Боруссию».

В Киеве не смогут сыграть из-за коронавируса сразу семь футболистов Точно в этой встрече не примут участия Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Максим Чупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс, которые вынуждены отправиться на карантин согласно рекомендации органов здравоохранения Мюнхена, так как они находились в непосредственном контакте с неназванным заболевшим COVID-19 представителем основной команды Баварии.

На данный момент на карантине также находятся универсал Йозуа Киммих,  защитники Никлас Зюле и Йосип Станишич, которые несколькими днями ранее сдали положительные тесты на COVID-19.

«Бавария» уже обеспечила себе место в плей-офф, но не гарантировала первую строчку.

История противостояний

Команды прежде встречались 11 раз. «Бавария» выиграла шесть из этих матчей, «Динамо» — четыре. Во втором групповом этапе Лиги чемпионов-1999/2000 «Бавария» победила в Мюнхене 2:1, а в Киеве сильнее оказалось «Динамо» 2:0. Однако более легендарными были матчи в полуфинале ЛЧ-1998/99. В первой встрече в Киеве динамовцы вели в счете 2:0 и 3:1, но голы Штефана Эффенберга и Карстена Янкера в последние 12 минут принесли «Баварии» ничью 3:3. В Мюнхене «Бавария» разгромила «Динамо» со счетом 5:0.

Арбитры

УЕФА назначила на этот матч турецкую бригаду арбитров во главе с Халилом Мелером.

Ему на линиях будут помогать Мустафа Энсой и Ибрагим Чаглар Уярджан. Четвертый арбитр – Арда Кардешлер.

На VAR тоже представлены турецкие судьи: главный – Мэтте Калкаван, его ассистент – Абдулкадир Битиген.

Мнение букмекеров

Победа «Динамо» – 11.25

Ничья – 6.45

Победа «Баварии» – 1.28

Трансляция

Матч начнется в 19:45. Трансляция на канале Мегого Футбол 1.

от Виктор

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