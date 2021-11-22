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Футбол

Дженоа проиграл Роме в дебютном матче Шевченко

отСергей

Ноя 22, 2021 ,

В 13-м туре чемпионата Италии «Дженоа» дома проиграл римской «Роме» – 0:2.

Победу гостям принес Афена-Гьян, который оформил дубль.

Этот матч был дебютным для Андрея Шевченко в качестве главного тренера генуэзской команды.

Дженоа – Рома 0:2

Голы:

0:1 – 82 Афена-Гьян, 0:2 – 90 Афена-Гьян.

Дженоа – Сиригу, Бираски (Бьянки, 84), Масьелло, Васкес, Сабелли (Гильоне, 84), Стураро (Букса, 90), Бадель (Гальдамес, 90), Ровелла, Камбьязо, Пандев (Эрнани, 63), Экубан.

Рома – Руй Патрисиу, Манчини, Кумбула (Смоллинг, 87), Рожер, Карсдорп, Пеллегрини (Бове, 90), Мхитарян, Верету, Эль-Шаарави, Абрахам, Шомуродов (Афена-Гьян, 75).

Предупреждения:

Камбьязо (32), Верету (40), Бадель (54), Сабелли (78), Афена-Гьян (89).

от Сергей

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