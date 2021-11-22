EURO.com.ua

Футбол

Шевченко прокомментировал поражение Дженоа в игре с Ромой

отСергей

Ноя 22, 2021

Наставник «Дженоа» Андрей Шевченко после поражения против «Ромы» (0:2) в рамках чемпионата Италии отметил, что команда проявила характер в таких условиях, в которых оказались – лазарет заполненный.

«Многих ведущих игроков не хватает. Ребята действительно отдались на поле. Они неплохо перемещались, закрывали зоны. Впоследствии нам не хватило сил.

В последние 10 минут пропустили мяч. Поменяли в конце немного структуру нашей игры, пытались отыграться. И уже практически в конце получили второй», — сказал он после матча.

от Сергей

Похожая запись

Футбол

Малиновский прокомментировал гол Специи

Ноя 22, 2021 Сергей
Футбол

Почеттино готов возглавить МЮ

Ноя 22, 2021 Сергей
Футбол

Официально. Манчестер Юнайтед уволил Сульшера

Ноя 22, 2021 Сергей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × 1 =

Вы пропустили

Футбол

Малиновский прокомментировал гол Специи

Ноя 22, 2021 Сергей
Футбол

Почеттино готов возглавить МЮ

Ноя 22, 2021 Сергей
Футбол

Официально. Манчестер Юнайтед уволил Сульшера

Ноя 22, 2021 Сергей
Футбол

Шевченко прокомментировал поражение Дженоа в игре с Ромой

Ноя 22, 2021 Сергей