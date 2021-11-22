Шевченко прокомментировал поражение Дженоа в игре с Ромой

Наставник «Дженоа» Андрей Шевченко после поражения против «Ромы» (0:2) в рамках чемпионата Италии отметил, что команда проявила характер в таких условиях, в которых оказались – лазарет заполненный.

«Многих ведущих игроков не хватает. Ребята действительно отдались на поле. Они неплохо перемещались, закрывали зоны. Впоследствии нам не хватило сил.

В последние 10 минут пропустили мяч. Поменяли в конце немного структуру нашей игры, пытались отыграться. И уже практически в конце получили второй», — сказал он после матча.