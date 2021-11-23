Динамо дома проиграло Баварии

Киевское «Динамо» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов проиграло «Баварии».

На голы Левандовски и Комана хозяева поля смогли ответить только точным ударом Гармаша

Таким образом, киевская команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

После 5 туров у «Динамо» 1 очко, а у второй «Барселоны» – 6. «Бавария» обеспечила себе 1-е место в группе.

Динамо Украина – Бавария Германия 1:2

Голы:

0:1 – 14 Левандовски, 0:2 – 42 Коман, 1:2 – 70 Гармаш.

Динамо – Бущан, Кендзера (Караваев, 76), Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, де Пена (Гармаш, 46), Цыганков, Шапаренко, Шкурин (Витиньо, 46).

Бавария – Нойер, Павар, Эрнандес (Сарр, 46), Ньянзу (Тилльман, 85), Дэвис, Горетцка, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Рока, 67), Сане (Ричардс, 88).

Предупреждения:

Шапаренко (32), Сарр (52).