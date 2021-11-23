Интер — Шахтер: превью, мнение букмекеров, трансляция

Завтра, 24 ноября, донецкий «Шахтер» проведет свой пятый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником вице-чемпионов Украины будет чемпион Италии – «Интер». Это важнейший матч на данный момент для Горняков.

«Интер»

Миланский клуб занимает вторую строчку в группе и если «Шериф» больше не преподнесет сюрпризов в этой Лиге чемпионов, то забронирует вторую строчку, если наберет хоть один пункт в оставшихся двух матчах. Две виктории — принесут «Интеру» первую строчку в группе. Чтобы решить все свои вопросы нужно сегодня выигрывать у «Шахтера», что принесет прямую путевку в следующий раунд турнира.

«Интер» сейчас находится в очень хорошей форме. В последних семи матчах подопечные Индзаги выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью. В чемпионате Италии миланский клуб идет на третьей строчке, отставая от лидера «Наполи» на четыре очка. Именно «Интер» в невероятном поединке в воскресенье нанес представителю Неаполя первое поражение в сезоне – 3:2.

«Шахтер»

Донецкий клуб также находится в неплохой форме – пять побед в последних шести поединках. Однако поражение – от «Реала» в Мадриде со счетом 1:2. У Горняков очень тяжелая турнирная ситуация. Подопечные Де Дзерби имеют в своем активе только один пункт, а у третьего «Шерифа» – шесть. То есть, чтобы продолжить борьбу даже за место в Лиге Европы весной «Шахтеру» необходима только победа в сегодняшнем матче. Любой другой результат будет автоматически означать, что Горняки покидают еврокубки в этом сезоне.

После паузы на матчи сборных «Шахтер» успел на выходных сыграть с «Рухом». Только в концовке встречи вице-чемпионы Украины сумели вскрыть оборону соперника и забить два очка. Сейчас Горняки вторые в турнирной таблице, но отстают от «Динамо» только по разнице голов. В этом сезоне «Шахтер» в гостях проиграл дважды – но это случилось как раз в Лиге чемпионов – «Шерифу» (0:2) и «Реалу» (1:2).

История противостояний

В своей истории команды играли между собой уже шесть раз, а за последний почти год было сыграно четыре встречи. Если в полуфинале Лиги Европы позапрошлого сезона «Интер» разгромил украинский клуб со счетом 5:0, однако две встречи в прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов завершились с одинаковым счетом 0:0. По итогам группового турнира «Интер» занял четвертое место, а «Шахтер» – третье.

Перед этим клубы играли в квалификации Лиги чемпионов в 2005 году, тогда «Интер» в гостях победил 2:0, а дома сыграл вничью 0:0 и вышел в групповой этап группового турнира. Еще один матч состоялся этой весной, тогда в Киеве команды голов не забили.

Предварительные составы

«Интер»: Ханданович, Скриниар, Раноккья, Бастон, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Патрик, Соломон, Фернандо.

Арбитры

На поединке «Интер» — «Шахтер» будут работать румынские арбитры: рефери — Овидиу Хацеган, помощники рефери — Мирча Михаил Григориу и Себастьян Георге.

Традиционно на матчах Лиги чемпионов работают системы видеопросмотра эпизодов. Видеопомощником рефери назначен немец Кристиан Дингерт, помогать которому будет Марко Фритц.

Мнение букмекеров

Победа «Интера» – 1.33

Ничья – 5.80

Победа «Шахтера» – 9.90

Трансляция

В прямом эфире матч покажет канал Мегого Футбол 1. Начало в 19:45.