Киевское Динамо U-19 снова победило Баварию

Киевское «Динамо» U-19 дома сумело победить сверстников из мюнхенской «Баварии» в Юношеской лиге УЕФА – 2:1.

После этой победы столичный клуб с 13 очками лидирует в группе, а Бавария – замыкает таблицу.

Динамо К U-19 Украина – Бавария U-19 Германия 2:1

Голы:

1:0 – 7 Яцык, 2:0 – 69, пенальти Бражко, 2:1 – 90 Дибрани.

Динамо К U-19 – Нещерет, Бенедюк (Малыш, 89), Дячук, Боль, Вивчаренко, Бражко, Яцык (Филатов, 81), Мельниченко (Эль-Хамишли, 70), Диалло, Попов (Горбач, 89), Волошин.

Бавария U-19 – Шенк, Янитцек, Buchmann, Херольд, Вениг, Ибрагимович, Незири (Йылдыз, 63), Аитамер (Дибрани, 73), Ваннер, Саньянг, Мамедова (Хепберн, 73).

Предупреждения:

Янитцек (82), Дячук (88), Бражко (90), Боль (90), Вивчаренко (90), Йылдыз (90).