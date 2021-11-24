В Дженоа объяснили, почему выбрали Шевченко

Совладелец «Дженоа» Джош Вондер раскрыл, почему в клубе сделали ставку на украинского специалиста Андрея Шевченко.

По его словам, есть три причины. Первой из них является то, что команде нравится сам Шевченко, его видение.

«Вторая причина – его честность. Он очень хороший и старательный человек. Когда искали тренера, общались со многими людьми, которые знали и хорошо отзывались о нем. Это был важный фактор для нас.

И во-третьих, его должны уважать игроки. Больше, чем кого-либо из кандидатов. Он очень успешный как игрок, а команде сейчас нужен настоящий лидер. Поэтому он оказался самым лучшим вариантом», — сказал он в интервью Ютуб-канала «Бомбардир».