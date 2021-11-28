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Футбол

На поле осталось 6 игроков: игру Белененсеш – Бенфика прервали

отСергей

Ноя 28, 2021

В воскресенье, 28 ноября, игру 12-го тура португальского чемпионата между «Белененсешем» и «Бенфикой» прервали.

«Белененсеш», начинавший игру вдевятером, после первого тайма уступал со счетом 0:7. Футболисты не хотели выходить на второй тайм, но спустя 20 минут после момента, когда игра должна была быть возобновлена, хозяева вышли на поле всемером.

Через 2 минуты один из игроков «Белененсеша» сообщил о травме, которая не позволит ему продолжить игру, и главный рефери прервал поединок.

Согласно правилам, на поле может находиться не менее 7 игроков каждой из команд.

от Сергей

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