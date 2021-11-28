Палмейрас второй раз подряд выиграл Кубок Либертадорес

В финальной игре Кубка Либертадорес «Палмейрас» одолел «Фламенго» (2:1).

Основное время команды завершили вничью, а в начале 1-го дополнительного тайма, на 95-й минуте, решающий гол забил форвард Дейверсон.

В итоге «Палмейрас» в третий раз в истории и второй раз подряди стал обладателями трофея. В прошлом году в финале был обыгран другой бразильский клуб – «Сантос» (1:0). Еще одна победа была в 1999 году.

Палмейрас Бразилия – Фламенго Бразилия 2:1

Голы:

1:0 – 5 Рафаэл Вейга, 1:1 – 72 Габриэл Барбоза, 2:1 – 95 Дейверсон.

Палмейрас – Уэвертон, Майке (Габриэл Менино, 105), Гомес, Луан, Пикерес (Мело, 113), Зе Рафаэл (Данило, 82), Скарпа, Рафаэл Вейга (Дейверсон, 90), Данило (Патрик де Паула, 70), Дуду (Весли, 77), Рони.

Фламенго – Диего Алвес, Исла (Матеузиньо, 79), Давид Луиз, Родриго Кайо, Филипе Луис (Рене, 32), Эвертон Рибейро (Майкл Ричард, 63), Арао, де Арраскаэта (Витиньо, 111), Перейра (Педро, 111), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Кенеди, 90).

Предупреждения:

Родриго Кайо (65), Пикерес (67), Габриэл Барбоза (74), Гомес (74), де Арраскаэта (78), Мело (120).