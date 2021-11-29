Лео Месси стал обладателем Золотого мяча-2021

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В понедельник, 29 ноября, в Париже состоится церемония вручения награды лучшему футболисту 2021 года Золотой мяч.

Лучшим футболистом года стал нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лео Месси.

В 2021 году Лионель Месси забил 41 гол.

Напомним, на «Золотой мяч» претендовали 30 футболистов:

Первая пятерка: Рияд Марез («Манчестер Сити»), Нголо Канте («Челси»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Леонардо Бонуччи («Ювентус») и Мэйсон Маунт («Челси»).

Вторая пятерка: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ «ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Николо Барелла («Интер»).

Третья пятерка: Лионель Месси («Барселона»/ «ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Педри («Барселона»), Лука Модрич («Реал») и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Четвертая пятерка: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Симон Кьер («Милан»).

Пятая пятерка: Роберт Левандовски («Бавария»), Жоржиньо («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сесар Аспиликуэта («Челси») и Ромелу Лукаку («Интер»/ «Челси»).

Шестая пятерка: Криштиану Роналду («Ювентус»/ «Манчестер Юнайтед»), Жерар Морено («Вильярреал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Луис Суарес («Атлетико»).