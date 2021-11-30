Шансы Украины выйти на ЧМ-2022

Многие команды уже знают свою участь – они стали полноценными участниками большого футбольного праздника. Для остальных еще есть препятствия – а именно стыковые матчи. Именно эти матчи и решат, кто запрыгнет в последний вагон уходящего поезда. Сборная Украины по футболу, как известно, оказалась среди тех команд, кто занял в группе квалификации на Чемпионат Мира вторую строчку, которая дает право сыграть в стыках, а уже после, если повезет, и на основном турнире. 26 числа состоялся жребий, который определил, что украинцам предстоит сразиться со сборной Шотландии на стадии полуфинала, причем на поле соперника. Это значит, что в марте «желто-синие» посетят Туманный Альбион, чтобы доказать мировой футбольной общественности свою состоятельность и готовность стать полноправным участником ЧМ.

Результат жеребьевки

Жеребьевка – это всегда тревожный момент. Всем хочется получить наименее грозного соперника. Так главный наставник сборной Украины признал, что буквально молился во время жеребьевки, чтобы его подопечным не достались тяжелые оппоненты вроде сборной Италии по футболу. Так судьба выбрала в качестве оппонента украинцам сборную Шотландии по футболу. Казалось бы, соперник вполне удачный и проходимый. Другое дело, что со сборной «скотиш» предстоит сыграть в Шотландии, а это не всегда простая задача, ведь все знают, как британцы умеют поддерживать своих футболистов. К тому же шотландцы проповедуют вертикальный и силовой прием, то есть нужно быть довольно хорошо физически подготовленным, чтобы суметь навязать достойное сопротивление.

Тем не менее, в глазах букмекерских контор сборная Украины выглядит небольшим, но фаворитом. Наверное, основная причина этого кроется в том, что Украина одна из немногих команд, которая в квалификации не проиграла ни одного матча, хотя находилась в одной группе с той же Францией. Сборная Шотландии тоже находилась в непростой группе, где им противостоял датчане, занявшие первую строчку, а также весьма грозные австрийцы. За 10 матчей 7 побед и только 1 поражение – довольно неплохой показатель, указывающий на то, что сегодня эта сборная находится в хорошей форме. Другое дело, что до марта месяца еще далеко, и многое может поменяться. Если вы решите подогреть интерес на матч ставкой, тогда здесь вы найдете лучшие предложения для игры на гривну.

Что говорят букмекеры

Сборная Шотландии обыграла на своем поле датчан, которые пусть уже и потеряли мотивацию, тем не менее, остаются одной из самых интересных, ярких и играющих европейских коллективов. Если посмотреть на историю противостояния этих двух сборных, то можно отметить, что Шотландия и Украина не так часто встречались на футбольном поле. Что касается нового времени, то личные встречи можно отметить в 2006 и 2007 годах. Тогда обе команды проходили квалификацию на Чемпионат Европы, и обе не прошли, поскольку в группе еще были итальянцы и французы. Шотландцы были близки к тому, что занять вторую строчку, но проиграли две заключительные игры в группе и пропустили вперед французов. Сборная Украины заняла только четвертую строчку, уступив шотландцам целых семь очков.

По мнению букмекеров шансы примерно равны, одни отдают небольшой перевес Украине, другие Шотландцам. Единого мнения здесь нет и не может быть, так как соперники примерно равные и имеют примерно одинаковые шансы на успех. Единственное, за сборной Шотландией фактор домашнего поля и он может стать определяющим в этом противостоянии.