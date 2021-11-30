Скандал! Почему снова Месси? – в Германии отреагировали на итоги «Золотого мяча»

Золотой мяч для Лео Месси за 2021 год стал большим сюрпризом и вызвал отвращение у журналистов газеты «Билд». «Скандал!» — комментирует таблоид итоги голосования от издания «France Football».

Аргентинец в седьмой раз выиграл «Золотой мяч», второе место у Левандовски — самое высокое в истории польского футбола. Тем не менее, немецкие СМИ удивлены решением 185 спортивных журналистов со всего мира.

«Этого, конечно, недостаточно», Месси опередил Левандовски: «France Football» должен отдать золотой мяч поляку», «Почему снова Месси? Скандал с голосованием!» — подводит итоги голосования популярное немецкое издание.

«Левандовски заслужил звание лучшего бомбардира, но не Золотой мяч?», — добавили немецкие журналисты.

В прошлом году известный журнал отменил плебисцит из-за пандемии COVID-19. Такое решение «Франс Футбол» вызвало критику, в основном среди болельщиков Левандовски, потому что поляк — после победы во всех возможных турнирах с «Баварией» — был явным фаворитом. «Ему не повезло, что Золотой мяч не был присужден в прошлом году», — вспоминает «Bild», а также цитирует Месси из выступления после получения престижной награды: «Я думаю, ты бы точно выиграл его в прошлом году».

В последние месяцы поляк тоже впечатлил своей статистикой (в этом календарном году он забил 64 мяча в 54 матчах), но все же дело в выступлениях за сборную. Месси выигрывал Кубок Америки с командой Аргентины. В рейтинге он выиграл с преимуществом в 33 очка, набрав 613, а поляк — 580. «В 2021 году Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги (41 гол) и снова стал чемпионом Германии. В этом сезоне он является лидером бомбардиров Лиги чемпионов (9 голов) и Бундеслиги (14). Но этого явно недостаточно», — подчеркивают немецкие журналисты. «Это забавно!» — заключают журналисты.

«Горький вечер Левандовски» также удивляется «Frankfurter Allgemeine Zeitung», которая пишет об итогах голосования. «Месси крадет шоу у Левандовски» — так называется репортаж с гала-вечера по вручению награды. Газета считает, что аргентинец неожиданно выиграл «Золотой мяч» в седьмой раз, а Левандовски должен быть доволен и вторым местом.

«Решающим фактором, вероятно, было то, что аргентинец привел свою команду к победе на Кубке Америки впервые за 28 лет», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, профессиональный журнал «Kicker» отметил, что «Левандовски был бы заслуженным и достойным победителем голосования», но … «Каждый победитель, включая Месси, и особенно Месси, благодаря своим общим достижениям, заслуживает уважения. «- подчеркнуто в редакционном комментарии.

Портал sport.de пишет о «горьком вечере Роберта Левандовски». «Нападающий «Баварии» выиграл недавно учрежденную награду лучшего бомбардира, но не получил самого главного — Золотого мяча», — сказано в сообщении. Левандовски в предыдущем выпуске, то есть в 2019 году, занял восьмое место. До гала-вечера в понедельник его лучшим местом было пока четвертое — за 2015 год.

Первая десятка «Золотого мяча» журнала «France Football» в 2021 году:

1. Лионель Месси (Аргентина, Барселона / ПСЖ) — 613 очков

2. Роберт Левандовски (Польша, Бавария) — 580 очков

3. Жоржиньо (Италия, Челси) — 460

4. Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид) — 239

5. Н’Голо Канте (Франция, Челси) — 186

6. Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус / Манчестер Юнайтед) — 178

7. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль) — 121

8. Кевин Де Брюйн (Бельгия, Манчестер Сити) — 73

9. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) — 58

10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан/ПСЖ) – 36.