Барселона может купить украинского голеадора

Каталонская «Барселона» неожиданно решила отказаться от приобретения форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса из-за его цены, однако обратила внимание на его одноклубника Романа Яремчука. Об этом утверждает издание Diario Gol.

Испанская команда не намерена платить более 60 миллионов евро за 22-летнего уругвайца, которые хочет получить португальский клуб.

В результате каталонский клуб переключился на гораздо более дешевый вариант – Роман Яремчук.

Отмечается, что 26-летний украинце заинтересовал президента «Барселоны» Жоана Лапорту.