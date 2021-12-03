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Футбол

Барселона может купить украинского голеадора

отСергей

Дек 3, 2021 , , ,

Каталонская «Барселона» неожиданно решила отказаться от приобретения форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса из-за его цены, однако обратила внимание на его одноклубника Романа Яремчука. Об этом утверждает издание Diario Gol.

Испанская команда не намерена платить более 60 миллионов евро за 22-летнего уругвайца, которые хочет получить португальский клуб.

В результате каталонский клуб переключился на гораздо более дешевый вариант – Роман Яремчук.

Отмечается, что 26-летний украинце заинтересовал президента «Барселоны» Жоана Лапорту.

от Сергей

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