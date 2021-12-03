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Футбол

Динамо готово отпустить ненужного форварда

отСергей

Дек 3, 2021 ,

ЧФР намерен подписать форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги, передает PlaySport.

Румынский клуб видит в украинце усиление на следующий сезон.

Наставник украинского клуба Мирча Луческу готов отпустить 21-летнего украинца в зимнее трансферное окно и уже дал свое согласие на такой переход.

Как утверждает источник, речь идет о годичной аренде с правом выкупа за семь миллионов евро.

Заработная плата игрока составит 25 000 евро в месяц.

Напомним, в этом сезоне Супряга  провел всего 265 минут на поле в футболке «Динамо».

от Сергей

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