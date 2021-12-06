Шахтер — Шериф: превью, мнение букмекеров, трансляция

Завтра, седьмого декабря, донецкий «Шахтер» сыграет свой последний поединок в этом еврокубковом сезоне. Вице-чемпион Украины сыграет против «Шерифа». Этот матч уже ничего не значит для украинского клуба в плане борьбы за места, но еврокубковые очки и призовые.

«Шахтер»

Донецкий клуб в предыдущих пяти поединках набрал только одно очко, забив только один мяч. С одним очков подопечные Роберто Де Дзерби занимают четвертое место в своей группе и не смогут подняться выше. В тоже время матч против «Шерифа» важен для вице-чемпионов Украины с точки зрения набора пунктов, как для страны, так и для личного рейтинга, да и про призовые тоже не стоит забывать. Также «Шахтер» должен взять реванш у молдавского клуба за сенсационное поражение в стартовом матче группового этапа.

Донецкий клуб находится в неплохой форме в концовке первой части соревнований. В последних девяти матчах «Шахтер» выиграл семь раз, проиграв только дважды в Лиге чемпионов – в гостях «Реалу» и «Интеру» в Лиге чемпионов. В чемпионате Украины донецкий клуб поднялся на первую строчку, опережая «Динамо» по разнице забитых голов. В последнем туре УПЛ «Шахтер» сумел переиграть «Львов» со счетом 6:1, при этом в концовке первого тайма проигрывая 0:1.

У Горняков осталось всего два матча в этом году и их необходимо выиграть, кроме «Шерифа» «Шахтер» еще ждет матч в выходные против «Александрии».

«Шериф»

Подопечных Вернидуба можно назвать одной из главных неожиданностей группового этапа Лиги чемпионов. Команда вообще стартовала с двух побед подряд на групповой стадии – виктории над «Шахтером» и «Реалом». Благодаря этим шести пунктам за тур до завершения группового этапа «Шериф» обеспечил себе выход в еврокубковую весну и сыграет в Лише Европы. Несмотря на три поражения кряду в Лиге чемпионов подопечные Вернидуба в каждом, кроме предыдущей игры с «Реалом», сумели поражать ворота соперников. Это отличное достижение.

Как бы не закончился матч в Киеве, «Шериф» уже всех удивил и может еще раз преподнести сюрприз украинской команде. В чемпионате Молдовы клуб украинского специалиста идет на второй строчке, уступая Петрокубу один пункт, но имея еще три матча в запасе. В последнем туре «Шериф» прервал серию из девяти побед кряду, сыграв в гостях именно с лидером чемпионата вничью 0:0.

История противостояний

История противостояний в личных встречах между клубами на стороне «Шерифа», хотя и это не совсем правильно писать. Команда из Молдовы выиграла три матча, один раз успех праздновали Горняки, а еще один матч завершился вничью. До встречи первого круга группового этапа последний раз команды играли на Кубе Содружества в 2009 году, тогда молдавский клуб выиграл со счетом 4:0, но Горняки были представлены, как и три года перед этим, вторым составом. Но официально этот матч считается, как встреча главных команд.

Арбитры

Главным арбитром поединка назначен литовец Донатас Румшас, который не так давно обслуживал матч Казахстан — Украина в рамках отбора на ЧМ-2022. Ассистентами Румшаса будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Роль четвертого арбитра на себя принял Робертас Валиконис. Главный арбитр на VAR — испанец Рикардо де Бургос. Помогать ему будет Хавьер Эстрада Фернандес.

Предварительные составы

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос Антонио, Тете, Судаков, Мудрик, Педриньо.

«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Фернандо, Кристиано, Яхшибоев, Аддо, Коловос, С. Тилль, Дуланто.

Мнение букмекеров

Победа Шахтера – 1.59

Ничья – 5.40

Победа Шерифа – 4.60

Прямая трансляция

В прямом эфире матч покажет телеканал Мегого Футбол 1. Начало в 22:00.